Cartas de lectores | Las leyes del hombre

La ley pone límites, pero también permite; cuando beneficia al deshonesto se vuelve cómplice de la corrupción. Han legalizado el delito, por eso hay una debacle en la sociedad. Cuando la ley es instrumento de persecución deja de ser justa; las más atroces felonías suceden a su amparo. Ha dejado de ser la esencia de la legalidad, ha sido infectada por la maldad. Ya no es la ley, es una aberración, ha sido manipulada por intereses creados; beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. La gente sin ley utiliza la ley para cometer sus fechorías y obtener poder. La ley del hombre es sesgada y contaminada, sentencia al inocente y exime al culpable; hay quienes escaparán de ser encarcelados, pero no escaparán de la justicia divina. Un día serán juzgados con justo juicio, y pagarán por delinquir. “Puedes escapar de la justicia del hombre, pero no escaparás de la justicia de Dios”. Proverbios 11:5...La justicia del perfecto enderezará su camino; mas el impío por su impiedad caerá. Salmos 11:7...Porque Jehová es justo, y ama la justicia; el hombre recto mirará su rostro. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero