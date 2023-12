Cartas de lectores: Las leyes y el gasto público

En Ecuador pensamos que mientras más leyes tenemos, más protegidos estamos. Todo lo contrario, no se puede hacer nada si no hay una ley que lo permita y un burócrata que dé permiso, y este es el origen del inmenso tamaño del Estado, por el cual tenemos que pagar tasas e impuestos para que los municipios y el Gobierno den trabajo a sus partidarios en funciones sin sentido. Hay servicios básicos con precios internacionales que necesitan subsidios, como energía eléctrica y combustibles, que hay que focalizar; pero por otro lado hay partidos políticos que promueven la idea en sus votantes de que el Estado los debe mantener con bonos, y que una relación laboral con su empleador, es hasta que la muerte los separe, sellada con la jubilación patronal. En Ecuador el despido es una lotería para el empleado; con esta legislación e impuestos a la salida de divisas nunca habrá trabajo ni inversión extranjera.

Un prófugo de la justicia no debería tener un partido político, hasta con sus mismas siglas, y tener como rehén al presidente de turno. Los votantes debemos pedir la extinción de este partido político y la revocatoria del mandato a sus asambleístas. Es necesario terminar con la delincuencia organizada en la política y acabar con una burocracia inútil. El Estado en dolarización se sostiene con deuda e impuestos, y si no hay dólares y se nos abarrota con impuestos, los empresarios abandonarán el país, y no habrá dólares ni empleo para nadie, como ocurre en Cuba y Venezuela.