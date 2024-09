Cartas de lectores: Les falta formación política

A nuestros políticos les falta formación política, si la tuvieran no existirían los camisetazos. Su comportamiento como autoridad revela lo que son, llegan al poder y su falta de moral se vislumbra cuando son corrompidos por el sistema. A nuestros políticos les falta patriotismo, eso es observado diariamente en su lenguaje.

Buscan imponer una ideología partidista, no piensan en el bienestar del país, sino en sus bolsillos. Es una triste realidad que causa indignación. A nuestros políticos les falta ética de servicio, como candidatos ofrecen salvar a la nación, se presentan como los adalides de la justicia; en la práctica, cuando están en el poder se sirven de los demás. Solo hay un paso para dejar de ser político y convertirse en politiquero.

A nuestros políticos les falta sabiduría, no quiero hacer un juicio de valor sino de hechos. No señalo a nadie en particular, pero estoy mirando lo que no quiero mirar. Han perdido la decencia y la vergüenza, se volvieron cínicos. ¿Cómo marca la diferencia un político? ¿Quién es un politiquero y quien es un político verdadero? ¿Cuál es la diferencia entre política partidista y política de servicio? “Alguien me dijo: “si sabes mentir, robar y engañar, estás listo para ser político”, esto debe cambiar por el bien de todos”. Proverbios 13:20... El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será quebrantado... Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero