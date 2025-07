Cartas de lectores | Justo y merecido reconocimiento

Todos los ecuatorianos deberíamos estar conscientes y agradecidos con los adultos mayores (me incluyo). Sin duda le otorgamos el contundente triunfo al presidente Noboa, seguros de que a futuro no seremos defraudados. Sus analíticos y reflexivos votos lograron derrotar a su contrincante quien, en sus malhadados y controversiales discursos, entrevistas y debates habló sobre la creación de “gestores de paz”, su apoyo al presidente de Venezuela, la posible desdolarización, etc., que atemorizaron a la mayoría de gente pensante, restándole muchísimos votos. Señor presidente: con lo expuesto, se hace justo y necesario un merecido y tangible reconocimiento en beneficio de este grupo de vulnerables compatriotas a quienes ni sus dificultades físicas les impidieron salir a sufragar; con su razonado e inteligente voto otorgaron el triunfo a la democracia. Son tres sus pedidos más importantes y urgentes con los que los sufragantes de la tercera edad nos sentiríamos recompensados y satisfechos: 1.- Analizar e incrementar las pensiones jubilares; otorgar un bono adicional en fechas ocasionales (Día del Jubilado, del Maestro, etc.) y hacer extensivas estas bonificaciones al resto de adultos mayores. 2.- Exigir al SRI agilice y haga efectiva la devolución oportuna del IVA. 3.- Mejorar sustancialmente, en todo el país, los servicios de salud, dándoles prioridad; por su edad adolecen de tantas enfermedades y su calamitosa situación económica no les permite acceder a los costosos e inalcanzables servicios médicos privados.

¡Viva la democracia!

Fabiola Carrera Alemán