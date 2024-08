Cartas de lectores | La indolencia

¿Qué nos pasó? Cambió nuestra mente, dejamos que el abuso nos hiera, dejamos de confiar porque nos fallaron, dejamos que las circunstancias nos lastimen y sin que nos demos cuenta nos volvimos indolentes. No solo es indiferencia, tampoco el quemeimportismo lo que nos afecta; la Iglesia y la sociedad están infectadas. La indolencia nos ha enfermado y esto tiene que cambiar, por nuestro bien. Si no te importa lo que le pasa a tu prójimo y no te conmueves ante el dolor ajeno, has perdido la sensibilidad, la consideración; recupera la compasión en tu comportamiento. No seas indolente ante la adversidad; si no puedes solventar la necesidad de alguien, te has cansado de ayudar y ser bondadoso, ponte en los zapatos de los demás y repara tu alma haciendo algo por apoyar. ¿Cómo superamos la indolencia? Proverbios 12:27...El indolente ni aun asará lo que ha cazado; pero haber precioso del hombre es la diligencia. Reina-Valera. 1960. La indolencia nos ha quitado la sensibilidad, dejamos que el abuso de confianza nos hiera, recupera el amor por tu prójimo.

Agustín Romero