Cartas de lectores | Impunidad de los presidentes

Los expresidentes deberían estar sometidos tras su mandato a una justicia no politizada

¿De qué sirve que podamos escoger presidentes de gobierno, si después no podemos juzgarlos? Así solo padecerán más tarde los del partido perdedor por haber elegido a uno demasiado tonto o ‘listo’, que no seguirá mandando. Como con los virreyes de Indias, los expresidentes deberían estar sometidos tras su mandato a una justicia no politizada, equilibrada, que es lo que debiera empezar de una vez a organizarse en España. El colmo es que esa inimputabilidad real -parecida a la que también irracionalmente se otorga aquí a un monarca- se extiende a los mayores daños que pueda seguir causándonos después, como, entre otros, el actual tan corrupto apoyo de Zapatero al dictador de Venezuela.

Pedro Delgado Gómez