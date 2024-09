Cartas de lectores: IESS, ¿creador de células cancerígenas?

Es insostenible que con un sueldo básico puedan mantener tres o cuatro hogares, eso mismo le pasa al @IESSec, por subvencionar; así de insensato. Ningún político en estos momentos electorales, ninguno de los impresentables va a correr riesgos de plantear en reformas la desvinculación de los familiares de los afiliados como obligación y, de los afiliados del seguro social campesino y sus familias; perderían las elecciones, porque somos sentimentoemocionalistas inmediatistas, lo que tanto nos daña.

Las reformas cantinflescas que plantea don @eduardopenah no tienen asidero, porque todo el sacrificio se lo pretende montar al afiliado, y esta práctica debe exterminarse. ¿Nadie le ha dicho que no dilapide más los fondos de la institución buscando afiliar a ciudadanos si ofrecer un servicio digno? La gente que no tiene seguro no es pend..., prefieren un seguro privado con buena atención, que también les contempla jubilación, a lo que les oferta el IESS.

Debe alguien decirle que renuncie o que el presidente @DanielNoboaOk le dé otro cargo. La obligación del @IESSec es con sus afiliados, mas no con sus familias y, lo del seguro social campesino por $1,79 al mes sería para el afiliado y no para la familia. Eso tiene en quiebra al @IESSec: su universo de usuarios se cuadriplicó, además, de otras causales por todos conocidas que son ‘vox populi’. ¡Sentido común y raciocinio político-administrativo es todo lo que pedimos!

Jaime Andrés Véliz