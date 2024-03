Cartas de lectores | Los grandes vendedores en la guerra de Ucrania

No todo el mundo pierde con las guerras. Últimamente se vuelve a hablar de la guerra de Ucrania (se silenció por un tiempo como si no existiera). Las grandes petroleras, aprovechando la escalada de precios del gas y gasolina, tuvieron estos dos años superávit comercial. Y estas ganancias las invierten en producir más gas y petróleo, ya que se ve que la cosa funciona y la vaca no deja de dar leche, como si no se hubiesen enterado de la catástrofe ecológica que tenemos. Así que, como siempre, es la gente común la que pierde, unos porque se quedan sin sus casas, sus trabajos, hasta sus vidas, o miembros de su cuerpo, y los que están más al occidente y aspiran a vidas de marqueses sin serlo, los ahogan con subidas de precios de la energía. ¡Cuándo os vais a dar cuenta de que este sistema va a por todos y cada uno; no le importa nada nadie! Porque vivas en la parte ‘buena’ , es decir, donde aún no caen bombas, no quiere decir que te vayas a salvar. Te van a hacer cada día la vida más intrincada y difícil. Hoy incluso tener un amigo es algo que dejó de existir. El ser humano se encuentra azotado en su escondite diario en una red artificial construida por otros, en la que no encuentras salidas. Buscas drogas o esparcimiento como salidas. Entonces, no respetes tanto este sistema, ni sus antivalores los sigas tanto pues aunque hoy estés mínimamente cómodo puede que más tarde dejes de estarlo. Es fundamental construir buscando nuevas formas de relación entre los humanos para dejar atrás esta forma de vida apretada y sin futuro.

Jesús Antonio Fernández Olmedo