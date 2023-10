Cartas de lectores: Ganó la democracia con el triunfo de Daniel Noboa

Sr. Daniel Noboa, que usted sea el presidente nos llena de júbilo, deseamos un país donde impere la democracia, no uno como Cuba o Venezuela. Los ecuatorianos que vivimos con dignidad hacemos esfuerzos por sobrevivir al clima de violencia de los narcotraficantes que utilizan la base de Manta y otros sitios de la costa, que nos tiene sumidos en la inseguridad; esperamos que usted trabaje por todos los sectores, los de clase media y de la tercera edad. Lo hemos escuchado; habla con sinceridad, aplomo, cero confrontaciones, tiene gran preparación académica y ha obtenido títulos por sus propios méritos. Usted se debe a los ecuatorianos, no pacte con partidos políticos que no lo van a favorecer en nada, todo lo contrario. Esperamos que haga en corto tiempo un buen gobierno para ser reelegido. Los privados de libertad deben tener su tiempo ocupado en talleres de carpintería, cerrajería, y las mujeres, costura, repostería. Que tengan la oportunidad de prepararse para al salir tener un oficio. Debe haber un psicólogo que les hable para que corrijan sus errores. Corrija la Constitución; los asambleístas deben ser personas preparadas que apoyen la labor del presidente de la República. El poder tener droga, hasta cierta cantidad, dañó a la juventud, que necesita hacer deporte en los barios marginales, recibir educación, trabajar medio tiempo, mantenerse ocupados. Nelsa Curbelo hizo una gran labor por jóvenes que habían delinquido. Con apoyo de un sicólogo iba a barrios de gran peligrosidad. Comenzó haciendo canchas de fútbol, apoyó sus bailes; ya regenerados, los presentó en el Malecón 2000, en el Centro de Arte, ellos daban su testimonio. Buscó ayuda económica para ponerles una panadería, una cerrajería, un cyber. El expresamente que está en Bélgica no la dejó seguir trabajando. Por él mismo perdimos el Jardín Botánico de Salinas. En el Seguro Social, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el gobierno de ese mismo expresidente, no había ningún sitio limpio, pero sí muerte con mucho sufrimiento. Nuestra esperanza es usted, que en tan corto tiempo pueda hacer los cambios que necesita Ecuador.

Laura Gómez Serrano