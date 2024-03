Cartas de lectores | Fraudulentos, corruptos, golpistas y violentos camaradas

En 2002 con golpe medido y controlado por los servicios de inteligencia de Castro, Chávez sometió para siempre a las FF. AA. y a Venezuela. Macabro 30S-2010 de Correa no pudo repetir lo de Chávez, pero sirvió para perseguir a uniformados y vulnerar a las FF.AA. y la Policía. En Chile 2019 y 2020 a Piñera solo le faltó renunciar, asaltaron con el FSP, GP, Cuba, Venezuela, ONG y colombianos con tanta violencia que, Chile de derecho quedó deshecho. Impusieron una constituyente y vigilando el fraude, dijeron no a su Constitución. Boric insiste y es un títere que se encontró la presidencia, como fue Lasso de derecha, Noboa y Santos en Colombia. En Ecuador, golpe de Estado 2019 a Moreno con asambleístas, prefecta, alcalde, dos universidades y quema de la Contraloría. En 2022 con la calle, la Asamblea y CC tumbaron a Lasso, que manoteó la muerte cruzada? Imponen migración criminal, leyes mordaza por pandemia, cambio climático y disidencia libertaria. En Brasil no se puede señalar fraude, a Bolsonaro le quitaron sus derechos políticos y el pasaporte con juicio por sedición al denunciar fraude. La ONU habilitó a Lula, con juicios civiles y penales. La izquierda inventa cargos a sus oponentes. ¿A Pabel con millo-glosas le dieron el puesto, hizo campaña con la Pabón por Luisa, forma de fraude con Correa, autoridades e instituciones en campaña, con un obediente CNE, como hace 10 años, y no pasó nada pese a la acción de J. E. Guarderas. Quito es silencio y obscuridad?

Juan Carlos Cobo Rueda