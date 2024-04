Cartas de lectores: La fiscal general tiene una tarea pendiente

La gestión que viene cumpliendo la fiscal general es integra y es ¿ respaldada por los ecuatorianos honestos y hasta por otros gobiernos, quienes reconocen su valentía y su capacidad para enfrentar un tema tan álgido como la corrupción. No obstante, el país ha tenido que soportar otros embates delincuenciales que deben ser abordados: las varias agresiones que los indígenas tuvieron la desfachatez de infringir a Ecuador y a su capital Quito en años pasados. No podemos y no vamos a olvidar que la Conaie, aupada por su principal dirigente, sobre la base de sus protervos intereses acometió contra una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que debe ser protegida. Si no se da un castigo ejemplar (según ley) a estos vándalos -indígenas o vándalos disfrazados de indígenas, infiltrados- las agresiones podrían repetirse y la reacción justa de la ciudadanía en defensa de su ciudad y bienes fruto de un trabajo honesto y sacrificado será el resultado de haber dejado sin castigo a estos politiqueros de turno. Es urgente rescatar y aplicar la perspectiva cívica frente a los embates de estos inescrupulosos. Usted tiene la palabra, señora fiscal.

Efraín Flores Batallas