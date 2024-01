Al esperar el cambio de luz del semáforo vi una acción que llamó mi atención y me llevó a concluir que la falta de conciencia es uno de los factores determinantes de que avancemos un paso y retrocedamos tres. De punta a punta, la acera de una casa estaba cubierta de hojas; para limpiarla, su habitante, a través del cerramiento, regó agua con una manguera. Todas las hojas quedaron en la cuneta y por la corriente del agua llegaron a la alcantarilla, lo que asegura molestias para los habitantes del sector cuando llueva. La escoba data desde siglo XV, su origen fue satanizado al asociarlo con las brujas. El objetivo desde su creación fue limpiar, aunque algunos la usan para golpear a animales en condiciones de calle. Lo que sigue vigente hasta el siglo XXI es la vergüenza capital que muchos sienten al barrer en público. Todos en Ecuador sabemos los efectos que causa la corriente de El Niño, entonces actuar con esa inconsciencia es ser masoquista. La Biblia en Génesis 2: 15 dice: “El señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y cuidara”. Los municipios de deberían emitir una ordenanza que disponga que las ramas de plantas sembradas en los hogares no salgan a exteriores so pena de multa. Quizás por temor al dolor en el bolsillo casa adentro recojan las hojas y menos alcantarillas sean tapadas; a la par se crea plazas de trabajo para jardineros.

Marysol Del Castillo