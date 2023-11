Cartas de lectores: Si encuentras alguien

Si encuentras alguien que te mire diferente, que vea en ti lo que otros no, que halle gracia en lo que dices, que no se fije en tu parecer sino en tu corazón, es tu compañera de viaje, de aventura. Si encuentras alguien que saque lo mejor de ti, que te ayude a superar limitaciones, que esté contigo en la adversidad, sepa perdonar tus debilidades, es la mujer para ti, la idónea. Si encuentras alguien que sabe amar, que no busca lo suyo sino lo nuestro, que te diga la verdad con frontalidad, que te ayude a levantarte cuando caes, es la que estabas esperando. Si encuentras alguien que se preocupe por ti, que tenga detalles inesperados, esté pendiente de tu bienestar, que te espere en la puerta para darte un beso, es la elegida y lo que tú necesitas. Si encuentras alguien que lo entregue todo por ti, que no tenga prejuicios para aceptarte, que te ame tal como eres y te soporte, que ceda su posición y te valore, es el amor de tu vida, no la dejes pasar. “Encontrar a la pareja idónea no es fácil, pero cuando le pides ayuda a Dios, recibirás la guía y elegirás bien; sigue sus consejos para no equivocarte”. Proverbios 18:22

Agustín Romero