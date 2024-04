Cartas de lectores: Devolución de IVA

Desde hace seis meses no nos devuelven el pago de IVA. Ahora tenemos los adultos mayores una modalidad: nos han enviado un código para que lo enseñemos cuando compramos algo y de esta manera no nos cobren dicho IVA. He ido a cuatro lugares y nadie tiene idea de esto, es decir, nos siguen cobrando. Nos están viendo la cara de pendejuanos. Emiten una disposición pero, supongo, no la han comunicado a las instituciones; por ejemplo, de televisión por cable y otras más, que me lo han cobrado. Agradeceré a las personas o instituciones que les corresponda solucionar esto, que demuestren responsabilidad y respeto hacia las personas mayores, que siempre hemos colaborado con el país.

Martha Jurado Rodríguez