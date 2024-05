Cartas de lectores: Si no pueden dar el servicio, concesionen la empresa

En cierta ocasión le preguntaron a Rommel, también llamado Zorro del Desierto, si ganaba la guerra en un campo difícil, como es el desierto. A lo que este respondió: “Si la comunicación está buena, yo gano la guerra”.

Llevo algunos meses reclamando a la empresa de teléfonos por tres números telefónicos y la respuesta que recibo es: que se han robado las líneas por el cobre, que el teléfono está interceptado, y un etc. bastante largo.

He pagado todos los meses sin servicio para no perder las líneas, hasta que el día jueves, 23 de mayo de 2024, me han dejado de cobrar, sin duda para decir que he caído en mora.

Como la cola reclamando son kilométricas, para la tercera edad, considero que lo mejor es poner la denuncia de orden público. Es decir, si no pueden dar servicio por falta de capacidad, por favor, concesionen la empresa. Felizmente existe el celular que nos salva de apuros.

Jorge Sánchez Vega