Cartas de lectores: Dan vergüenza las discusiones de ciertos políticos ecuatorianos

Las ‘aclaraciones’ que en los últimos días han hecho el presidente de la República y el presidente de la Asamblea son respecto a temas intrascendentes. La crítica es indispensable hacerla pues por tales discusiones nuestros políticos se olvidan de los temas trascendentes que pese a su importancia no se los trata y que son, entre otros: 1.- Debe o no incrementarse la seguridad de las personas y de las empresas. 2.- Debe o no administrar el IESS el Gobierno, los afiliados o un tercero. 3.- Debe o no ampliarse el tamaño del Estado por la falta de inversión privada. 4.- Deben o no disminuirse las remuneraciones de los altos funcionarios del sector público. 5.- Debe o no mejorar el control tributario para poder incrementar las inversiones sociales. 6.- Deben o no disminuirse los beneficios y privilegios de los sindicatos públicos. 7.- Debe o no crearse fondos de contingencia para que el Estado atienda emergencias. 8.- Debe o no el Estado seguir endeudándose para financiar infraestructura en general. 9.- Debe ser temporal o permanente la entrega de subsidios a empresas. 10.- Debe o no seguirse firmando nuevos acuerdos con el FMI. 11.- Deben ser consultadas a nivel nacional o solo local las concesiones del Estado. 12.- Deben o no operar empresas públicas solo si no existe interés privado. 13.- Deben o no ser aprobados por el Ejecutivo los presupuestos anuales de los GAD. 14.- Debe ser o no obligatoria la solidaridad de los ricos con los estratos pobres. 15.- Deben o no centralizarse los recursos públicos en una sola caja sectorial. 16.- Debe o no salir en libertad un sentenciado antes de haber sido indemnizado el Estado. 17.- Debe o no contarse con el apoyo formal de otros países para el control del narcotráfico. 18.- Deben o no incrementarse la inversión extranjera y las exportaciones. 19.- Debe o no permitirse el funcionamiento en el país de bancos extranjeros. 20.- Debe o no garantizarse una mayor independencia de la Función Judicial. 21.- Deben o no seguirse aprobando otras remisiones tributarias. 22.- Deben o no fomentarse las inversiones privadas fuera de Quito y Guayaquil. 23.- Debe o no incrementarse la producción de combustibles o mejor importarlos” 24.- Deben o no sujetarse las inversiones públicas a una evaluación técnica y financiera. 25.- Debe o no ser aplicable solo para el sector privado la sindicalización de los trabajadores.

Iván Escobar Cisneros