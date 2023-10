Señores Diario EXPRESO:

En reiteradas ocasiones estamos recibiendo solicitudes, por parte de ustedes, con peticiones de entrevistas para abordar los temas que a ustedes les parecen necesarios e importantes, tomándose el nombre de la ciudadanía sin siquiera evidenciar una toma de muestra válida que confirme que se analiza el criterio de N número de personas tomados de una muestra a partir de un universo que sería Samborondón, tal como lo explica la estadística. Si bien es cierto los temas que ustedes mencionan son parte de una realidad, pero para ello hay un grupo humano que trabaja a diario en el Municipio de Samborondón encargados de velar por la seguridad, salud, recreación, construcción de obras, etc. de los ciudadanos de Samborondón. La labor de un periodista es informar hechos noticiosos, no de fiscalizar, y en las últimas publicaciones han expuesto titulares que incitan al escándalo y a la crónica roja y que se perciben fiscalizadores, cuando los contenidos que hemos dado nosotros han sido informativos y con acciones inmediatas por parte de la Alcaldía y eso no se ve reflejado; incluso en ocasiones han colocado mal las zonas donde ocurren incidentes confundiéndose con La Aurora y/o Salitre. Es labor también de un periodista informar las acciones positivas que genera una entidad y brindar el espacio necesario para informar a la ciudadanía acciones que benefician. ¿Acaso consideran que estas acciones no enriquecerían mejor su contenido noticioso y serían actores protagónicos del cambio de mentalidad de la ciudadanía, al contar con periódicos que nutran de noticias positivas y así contribuir a la mejora en salud mental del ciudadano que actualmente se encuentra agobiado de noticias negativas? No debería ser a ustedes a quienes el alcalde debe hacerle una rendición de cuentas; él la hace periódicamente a la ciudadanía y claro, a los medios de comunicación también y si no las han visto, están subidas en nuestra página web. También los invito a hablar de los 68 años de cantonización de Samborondón, sería interesante contar todo lo expresado en este correo y más. Quedamos atentos al espacio que nos vayan a brindar para hablar de todo lo expuesto anteriormente y enfatizar que las puertas de la Alcaldía de Samborondón están siempre abiertas a la prensa.

María del Carmen Búnea

Relaciones Públicas

Nota de la Redacción:

Respetamos la opinión de la relacionista pública externa del Municipio de Samborondón, quien claramente confunde el quehacer de relaciones públicas con periodismo y pretende que seamos voceros oficiales de la entidad que ella asesora.

Notificamos nuestro compromiso con la verdad, con los contribuyentes y con todos aquellos que sufren la indolencia de las autoridades nacionales, regionales y locales, que ahora se parapetan en el infranqueable mundo de los relacionistas públicos.