Cartas de lectores: Poder y conciencia: reflexiones para quienes buscan gobernarnos

En un momento crucial para el país; como ciudadano comprometido comparto estas frases dirigidas a los dos finalistas que disputarán la presidencia, y a la conciencia de todos los votantes. El poder no es un trofeo ni un privilegio: es una responsabilidad sagrada que debe ejercerse con integridad, sabiduría y servicio.

Estas reflexiones no nacen del juicio, sino del anhelo de despertar conciencia. Porque cuando el poder se ejerce con humildad y rectitud, transforma; pero cuando se usa con ambición y olvido del pueblo, destruye. Que estas palabras lleguen al fondo de las conciencias. Y que el peso del poder no se lleve en los hombros, sino en el alma. “El poder no corrompe… revela al corrupto que ya estaba escondido”. “Un gobernante no es un dueño, es un servidor público. Si olvida eso, ya se ha perdido”. “La corrupción es silenciosa al inicio, pero grita cuando ya ha devorado todo lo que toca”. “El poder que no sirve, no sirve.

Solo tiene sentido si mejora vidas, no si infla egos”. “Quien se vende por poder, se convierte en esclavo de su ambición… y arrastra a otros a la miseria”. “La verdadera lucha no es por el poder, sino contra la corrupción que lo pervierte”. “Solo quien sirve con humildad merece el poder que posee. Todo lo demás es abuso”. “No se trata solo de votar, se trata de comprender el peso de lo que está en juego”.

A los candidatos: el poder no es suyo, es del pueblo. Ustedes solo lo administran y serán recordados por cómo lo usen. Que la historia no los juzgue por la ambición, sino por el servicio.

Elías Faour