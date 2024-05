Un conocido diplomático de nuestro país, en cierta ocasión en Quito debido a una reunión presidencial y delante de algunos ciudadanos costeños (éramos algunos guayaquileños), tras saludarnos expresó: Los Andes con sus hermosas cordilleras, no nos dejan ver el mar; y rápidamente acotó: debemos siempre estar unidos para así ayudarnos y ver el mar. Creo que se expresó sinceramente. Me parece que estas palabras nos permite hacer una reflexión sincera. Que nuestro Ecuador está lleno de políticos ciegos que no dejan ver el mar. El vecino del sur y teniendo nosotros las mismas ventajas en nuestras playas, pronto inaugurará una plataforma de puertos para expandir sus mercados. Y nosotros, bien; bien ciegos, porque se pelea y se llora por migajas políticas. Defienden a sus coidearios que están salpicados y llenos de actos que atentan a la moral. Lucen heridos, clamando justicia internacional. No están haciendo patria , y mucho peor, no se conduce a un país a la prosperidad. Eso es estar completamente ciegos y de tal forma, no ven el mar: el mar de oportunidades y nuevos desafíos para servir. Por lo que vemos, lamen, se arrodillan y defienden las consignas ilusas de los falsos líderes. Error fatal. Se debe enmendar y corrigiendo desde ahora, para que en las nuevas votaciones ya no sean por plancha y no votemos por todos estos ciegos políticos que no nos dejan ver el mar.

Guillermo Martínez Tuba