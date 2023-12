Lucas 2:8-19. Lucas 2:14. ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Reina-Valera. 1960. Se oyó en el cielo y en la tierra un canto de Navidad, la promesa se ha hecho realidad, hay esperanza para la humanidad; el hijo deseado ha visto la luz. ¡Gloria a Dios por su gracia y su bondad! Quienes han mirado las maravillas se alegran con la revelación, ha nacido el Salvador profetizado en un humilde pesebre como siervo, aunque es el legítimo descendiente del rey. La Natividad es más que una celebración, es la demostración del amor de Dios. La necesidad y la evidencia convergieron, no hay duda para el que cree. Que en tu celebración haya adoración. Puedes tener una Navidad diferente; no te enfoques en los regalos sino en el perdón. Canta villancicos, bendice al que no tiene, mira a tu alrededor. Una Navidad sin compasión no es Navidad. ¿Por qué debemos celebrarla? ¿Cuál es el canto de Navidad que nace de tu corazón? ¿Quiénes adoran a Dios en Navidad? “Cuando bendices a tu prójimo, nacerá en tu corazón un canto de compasión y amor. Eso es Navidad”.

Agustín Romero