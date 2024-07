Cartas de lectores: Cambiar urgentemente la ley y reglamento de elecciones

El pueblo espera que algún organismo cambie radicalmente la ley y reglamento para las elecciones porque se está eligiendo personas no preparadas para desempeñar cargos públicos de elección popular. Así, en la actual Asamblea se demuestra claramente que la ciudadanía eligió personas no preparadas; incluso no saben ni leer. Además han cometido delitos, están glosados y no pagan los impuestos. Nunca van a dictar leyes en favor del pueblo, sino en defensa personal o políticamente en beneficio del partido por el que se los eligió. Como defienden a Glas, que es un delincuente sentenciado al que quieren hacer aparecer como perseguido político. En las últimas elecciones aparecieron candidatos que en lugar de ser elegidos deberían estar en la cárcel por haber quebrantado las leyes.

Además, el correísmo está afanado en que no se prepare a la juventud y a la niñez para fácilmente manipularlas. Para ello cerró escuelas, más que todo en la zona rural. También cerró los normales, donde se formaban los maestros primarios; esta política siguió con los morenistas, el lassismo y el actual gobierno. Los bachilleres no pueden ingresar a las universidades por su pobre preparación, lo cual no es culpa de los profesores sino de las leyes y reglamentos que dejaron los correístas, que quieren volver al poder. Sin preparación el pueblo no puede progresar. Alemania, China, etc., prepararon a su juventud y hoy son países de primer orden.

Los miembros del actual tribunal electoral, (CNE), deben ser cancelados y designar a nuevos elementos probos para con ello garantizar que se declare ganadores a los que el pueblo eligió, y no los que elija la computadora con el apagón.

También pido a los hombres y mujeres de mi país que estudien y analicen a cada uno de los candidatos que vayan a elegir: asambleísta y presidente y vicepresidente de la República.

Recordemos a diputados como Jaime Hurtado, León Febres-Cordero, Jaime Roldós, Assad Bucaram, René Maugé, etc., para que ojalá los partidos políticos pongan candidatos de esa magnitud.

Gualberto Arias Bonilla