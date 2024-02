Cartas de lectores: ¡No así, asambleísta Pamela Aguirre!

Vi en redes sociales a la asambleísta Pamela Aguirre y otro asambleísta de RC haciendo alarde que la Central Coca Codo Sinclair está trabajando y evitando apagones. Cierto, pero eso no significa que se encuentre en óptimas condiciones; debido a las fallas, se la está forzando para que el pueblo no sufra las consecuencias de contratos mal hechos, mal fiscalizados y con precios inadmisibles. Entiendo que usted estudió leyes; por favor no desinforme al pueblo. Cualquier profesional de cualquier especialidad, por mediocre que sea, se inteligencia de un tema antes de hacer un pronunciamiento. Usted quiere desmentir las críticas a esa central para salvar la imagen de un gobierno que en este contrato (sin mencionar otros) procedió como ingenuo o como corrupto. Por su completo desconocimiento el tema, no hace mención a las fisuras (alrededor de 100 mil). ¿Sabe usted las consecuencias de esas fisuras en la duración de la obra? No creo que una obra en que se demostró hasta la saciedad que estaba hecha con materiales deficientes sea motivo de jactancia para nadie; ha mostrado al mundo lo mal que se puede manejar un gobierno al contratar una obra de esa envergadura, que se inauguró apresurada e irresponsablemente, para ‘mostrar’ obras. Si son racionales deben jactarse solo de cosas bien hechas. Actuaciones de este tipo muestran fanatismo, con limitaciones serias de razonamiento. Vislumbro afán de ganar la aprobación de un líder de partido, bajo cuya égida se firmó el contrato de construcción y se recibió la obra en mención.

José M. Jalil Haas