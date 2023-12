Cartas de lectores: En Argentina y en Ecuador

Si no se robaron la plata, nos dejaron chiros, como dijo, les “arruinaron la vida”. 20 años de kirchnerismo del SSXXI y más de 100 años de lo mismo. Los K explotaron a Macri, como aquí los C, con el jefe de campana, por lo que se fugaron varios de Metástasis. Milei es el más votado de la historia, con Villarruel, dos frente a 257 diputados que los amenazaban y se burlaban, como a Villa. Cientos de miles de ñoquis dorados sin ‘laburar’, con la inmensa burocracia zurda (asesores, panas y pipones), razón de la corrupción, saqueo, deuda (la mayor del mundo con el FMI, a más de China), superdéficit e inflación que volvieron al “53 % pobres, sin comida, salud y educación, y sueldos reducidos al 30 %”. Zurdos declaran la guerra con los piqueteros, como Iza con propios y foráneos dando golpes de Estado. El narcotráfico y la delincuencia aterrorizan e infiltran todo, como aquí. Ni un paro en cuatro años al inoperante Fernández, y ya inicia la guerra. Un K lanzó botella a Milei e hirió a un agente en la asunción del 10; opositor igual que Villa, y no como Moreno, Lasso y Noboa, que sirven al SSXXI.

Juan Carlos Cobo