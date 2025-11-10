Basta que Marlon Vargas, Leonidas Iza; Churuchumbi, Ainaguano, dirigentes culpables de la autodestrucción de la Conaie, digan NO a la consulta para que los ecuatorianos voten por el SÍ. ¿Quién paga los 80 millones de dólares que le costó a Imbabura un paro de 31 días? No puede haber impunidad otra vez. Los culpables deben responder ante la justicia, tiene que existir la prisión por dinero, no solamente por la estafa, para que así no pueden salir libres hasta que paguen sus deudas. Esta solución en la Nueva Constitución es mejor que la cadena perpetua.

¡Prohibido olvidar! el desperdicio de la leche; el impedimento a trabajar a quienes no querían plegarse al paro; el cerramiento forzado de locales; los pinchazos en las llantas de los carros, motos y bicicletas, hasta el pie de una de muchacha; la quema del cuartel de la Policía y de los carros particulares; los cierres de las vías con enormes rocas, volquetas de tierra y gigantescos árboles cortados; los disparos contra el helicóptero, la más probable complicidad de los GDO y los encapuchados con bombas molotov; conjuntamente con la inocencia de los dirigentes que no podían identificar a los infiltrados pero sí sabían a quienes repartían dinero para aguantar un mes sin trabajar. ¿Quién dio la plata?

Produce urticaria verlos en TV por las mentiras o cantaletas aprendidas de memoria, todos ellos adoctrinados, pidiendo respeto e imposibles, sin argumentos para dialogar y rebatir el retiro del subsidio al diésel porque saben muy bien quiénes roban el diésel y para qué lo utilizan.

Qué decir de la RC5, si algo se pone en evidencia es el estado de putrefacción ideológica y de corrupción moral del partido correísta, prematuramente envejecido a la sombra de un líder delincuente y prófugo, intrigante y rencoroso, mentalmente perturbado, que se cree Galileo; es su fidelidad perruna a la tiranía criminal y cleptocrática a Nicolás Maduro (Cuarto Aparte Expreso 03-01-25) lo que ha terminado atomizando al partido y dividirlo en dos partes. Si alcanzaron el 44 % en la segunda vuelta, ¿cuánto alcanzarán ahora?

Como en Misión Imposible, luego de la consulta, la RC5 y la Conaie se autodestruirán y desaparecerán. No habrá dinero para sus campañas, se reducirán los asambleístas inoperantes, habrá bases militares contra el narcotráfico y tendremos una Constituyente no socialista ni chavista, sino ecuatoriana. ¡Viva la patria!

José Mayorga Barona