Cartas de lectores | Viena en Guayaquil 2026, en el Teatro Centro de Arte

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, con 76 años de trayectoria, se ha consolidado como un pilar fundamental de la vida cultural de la ciudad. Desde su fundación ha sido un importante vehículo para la difusión de la música nacional y universal, enriqueciendo la oferta cultural de Guayaquil. Actualmente se encuentra bajo la dirección del maestro español Íñigo Pirfano, destacado también como escritor, conferencista y gestor cultural.

Dimos la bienvenida al 2026 con una Gala de Año Nuevo inspirada en la icónica celebración vienesa que cada año conquista al mundo: una noche llena de elegancia, música y emoción.

Bajo la dirección del maestro Íñigo Pirfano, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil interpretó un brillante repertorio de valses y polkas de Strauss, von Suppé, Lehár y Tchaikovsky, evocando el encanto y la majestuosidad de los tradicionales conciertos de Año Nuevo en Viena.

Como toque especial, la Escuela de Arte presentó un hermoso bis de ballet, llenando la gala de gracia y movimiento.

El público, emocionado, aplaudió de pie. El director entró y salió varias veces del escenario, agradecido por el cálido recibimiento.

Asistir al Centro de Arte y a estos eventos no es solo distracción: es cultura, arte y aprendizaje. Como asistente continua al Teatro Centro de Arte, agradezco a sus directivos y al personal que labora con amor y eficiencia.

Laura Esther Gómez Serrano