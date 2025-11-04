Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Vacaciones para meditación

La ignorancia se mide en la cantidad de epítetos que usan, sin existir argumentos para la defensa

Este largo y relajante feriado nos permite meditar y conectarnos con el universo para un cambio en nuestro país; y luego anunciarlo en EXPRESO. Meditar implica liberar estrés y tensión, calmar mente y cuerpo para escoger el mejor camino para un país libre, sin mordazas ni ataduras. La decisión de poner fin a la esclavitud política y nefasta que nos ha gobernado por años, con la reflexión interna de que nos jugamos la última carta; es una ruleta rusa. Además es un mes muy especial: mi familia recuerda la pérdida de nuestra madre, ‘Pochita’, al cumplirse su tercer año de ausencia.

Ciertos políticos usan galimatías, lenguaje oscuro, confuso, cantinflesco, enredado, para esconder las bajas acciones en su gobierno. Una mentira repetida mil veces se transforma en verdad, pero la verdad siempre sale a la luz. La vida es un reflejo de los pensamientos. Cambie lo que piensas y cambiará su vida. Deposite su fe en esa papeleta y verá el cambio en el país. La ignorancia se mide en la cantidad de epítetos que usan, sin existir argumentos para la defensa.

Javier Valarezo Serrano

