El compas, el baile que desafía la inseguridad y celebra la vida en Haití

La Unesco inscribió el 10 de diciembre al compas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial

En los clubes nocturnos en Puerto Príncipe, santuarios del compas, el ambiente es tenso pero vibrante. Desafiando la inseguridad en la capital de Haití, la gente sigue saliendo con cautela a bailar, socializar y disfrutar de un estilo musical haitiano inscrito este mes por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Tras cruzar el umbral de locales nocturnos la atmósfera se transforma por completo: juegos de luces de colores, los DJ reviviendo clásicos del género y parejas que disfrutan de un baile fluido y sensual.

Los locales nocturnos lucen llenos, pero organizados, con una energía casi familiar, la de un pueblo que, a pesar de todo, aún busca celebrar la vida.

Mientras en las calles aledañas reina un vacío impuesto por el miedo y el escaso tráfico. Dentro de los clubes, el compas, conocido localmente como kompa o konpa, sigue siendo un espacio de libertad, como una especie de escena discreta que perdura casi como un acto de resistencia.

“El kompa es una memoria viva. Con cada nota, cuenta una historia: la de nuestros antepasados, nuestras luchas, pero también nuestra alegría de vivir. Es una herencia que llevamos con elegancia y emoción”, declara a EFE Luisdy Langlois, un aficionado de este tipo de baile.

“Cuando escucho kompa me siento como en casa, esté donde esté. Esta música une a las personas, nos reconforta y nos recuerda que, a pesar de las dificultades, la cultura haitiana es rica y está muy viva”, añade.

Para Langlois, el kompa “es un idioma universal con un toque haitiano”.

“Incluso sin entender la letra, se puede sentir el alma de un pueblo en cada acorde, en cada compás. Es música que trasciende fronteras”, reflexiona.

Compas haitiano, Patrimonio de la Humanidad



La Unesco inscribió el 10 de diciembre de este año al compas de Haití en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tras evaluar la candidatura presentada por el país caribeño ante el Comité Intergubernamental en Nueva Delhi.

Esta música tiene hoy presencia global gracias a la diáspora haitiana y ocupa un lugar central en la vida social del país. Sus letras evocan temas como libertad, amor, resistencia y paz, y su práctica ha servido de apoyo emocional en momentos críticos, como tras el terremoto de 2010.

El Ministerio de Cultura de Haití también celebró la inclusión de este baile como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“El compas haitiano es mucho más que un género musical: es una voz, una identidad, un espíritu colectivo. Une a los haitianos en torno a sus diversas herencias amerindias, africanas y occidentales y sigue siendo uno de los símbolos más vibrantes de la creatividad, la resiliencia y el espíritu festivo del pueblo haitiano”, señaló el ministerio en un comunicado al conocerse la inclusión de este baile en el listado de la Unesco.

