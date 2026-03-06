Cartas de lectores | Una esperanza contra el acoso escolar

Deberían surgir preguntas: ¿por qué algunos estudiantes agreden?, ¿cuál es su entorno socio-cultural?, entre otras

Una vez más, se presenta un caso de ‘bullying’ escolar en Ecuador, con la lamentable decisión de una estudiante de quitarse la vida. El acoso escolar tiene diversas causas: familiares, sociales y escolares. Se han abordado con campañas y charlas, pero también se podría trabajar desde otras aristas, como cultivar una conciencia cuestionadora y una dialéctica entre teoría y praxis desde la esperanza.

Según Freire, en Pedagogía de la Esperanza, el cuestionamiento debe invitar a los maestros a asumir riesgos para un mejor porvenir, evitando destruir los sueños de la niñez, que busca explorar y expresarse. Docentes, estudiantes, representantes legales y la comunidad educativa deberían reflexionar sobre estas realidades para actuar frente al ’bullying’, desmontando la relación agresor-agredido y ofreciendo atención preventiva y transformadora.

Es fundamental enseñar a pensar críticamente, con preparación continua de educadores y estudiantes, reconociendo la subjetividad humana sin desmerecer la objetividad.

Esta educación debe vivirse con pensamiento dialéctico, coherencia entre palabra y acción, y reflexión retrospectiva con esperanza de cambio.

Deberían surgir preguntas: ¿por qué algunos estudiantes agreden?, ¿cuál es su entorno socio-cultural?, ¿por qué otros son víctimas?, ¿qué elementos sociales de violencia se replican en las aulas?, ¿cómo asimilan el papel de agresor?, ¿qué debemos hacer?, ¿las instituciones escolares en Ecuador son seguras y promueven la humanización?

Con una educación cuestionadora y coherente desde la esperanza se puede construir un sistema que valore emociones, talentos e intereses de los estudiantes, evitando el autoritarismo y la violencia. Estos casos deben tratarse permanentemente en la comunidad educativa y la sociedad, con políticas que garanticen el desarrollo integral de los estudiantes.

Silvia Karina Pérez Portilla