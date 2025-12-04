Cartas de lectores | Un gobierno sin narrativa

Vivimos en una era digital de posverdad, ‘gaslighting’, ‘trolls’ y bots replicantes de mentiras, memes, rumores, conspiraciones y chismes. Parece meme que en Ecuador la delincuencia sea quien define la ‘verdad’ para nuestro pueblo en la conversación mediática. Términos como ‘patria’, ‘derechos’, ‘ciudadano’ o ‘pueblo ecuatoriano’, son ‘marcas registradas’ de la mafia política. Estas palabras cruciales son solo rótulos, etiquetas y membretes cliché que pillos mastican cual chicle ‘hasta la victoria siempre’. Durante la década de bonanza petrolera, el aparato de propaganda del correato invirtió $10.000 millones en ‘secuestrar’ términos. Es la mayor inversión histórica en recordación de ‘publicity’: ¡megalavado de cerebros! Y los nuevos gobiernos no tienen idea de que la franquicia de ‘publicity’ del Foro de Sao Paulo llevó al poder a narcomafias transnacionales. Con su discurso ‘made in Cuba’ metieron constituciones que crean caos e ingobernabilidad al ‘estatizar la democracia’. Con la papeleta comicial convertida en ‘sábana de candidatos’, la democracia, ‘el poder de la mayoría’, fue triturada en Montecristi, 2008. Es absurdo que gobiernen alcaldes y prefectos electos con minorías de 25 %. Tras el No, la ‘burbuja de imagen” del Gobierno estalló con publicistas ignorantes en ‘publicity’. Cambien ya el membrete ‘nuevo Ecuador’ pues se volvió cliché hueco, causa de mofa y burla; meme sin contenido, en la era donde, según el Manifiesto Cluetrain, ‘la conversación es el marketing’.

Paúl Tapia Goya