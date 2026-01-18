Expreso
Cartas de lectores | Sobre inversión privada en electricidad

La manera correcta de pensar sería que cada gasto energético inútil disminuye el nivel del agua necesaria para generar luz

Acerca del artículo de opinión relativo a la sentencia de la Corte Constitucional, del columnista Bernardo Tobar, parecería necesario agregar un ingrediente más: la solidaridad ciudadana.  Esto quiere decir que todos debemos contribuir al ahorro energético en todo lo que sea posible, pues no se trata solo de tener más dinero para pagar mayor consumo, sino de que este sea eficiente y acorde a las necesidades básicas de cada familia (con o sin subsidio estatal), que las impone su economía y el clima.

La manera correcta de pensar sería que cada gasto energético inútil disminuye el nivel del agua necesaria para generar electricidad. Si todos ahorramos, más tiempo van a durar los recursos naturales, menos contaminación se va a producir, menos subsidios va a pagar el Estado y habrá más ahorro para todas las familias y para el erario público. 

El consumo industrial obviamente tiene otras reglas, pero no escapa a los principios de solidaridad social.

¿Podremos ponernos de acuerdo y ser una mejor sociedad?

Carlos Cortaza Vinueza

