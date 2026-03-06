Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Sistema de visas: demoras por centralización en Quito

El problema es mayor porque se demoran más de sesenta días para contestar la solicitud de visa

El sistema de visas que otorga el Ecuador a los ciudadanos extranjeros ha sido centralizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito, haciendo un retroceso para quienes las solicitan. Hasta hace poco, las oficinas de Relaciones Exteriores en Guayaquil y en otras provincias otorgaban visas a los ciudadanos extranjeros que cumplían con todo lo que señalaba la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Hoy todo el proceso es virtual, se elabora y se decide en la ciudad de Quito. El problema es mayor porque se demoran más de sesenta días para contestar la solicitud de visa; por otro lado, no hay un funcionario con quién hablar o dirigirse para hablar sobre el proceso.

Por los motivos expuestos, hago conocer esta situación que afecta a los ciudadanos extranjeros que buscan mantenerse en condición migratoria regular en el país, conforme a la normativa vigente, y que requieren de un sistema más ágil, eficiente y accesible.

María Alejandra Pacheco B.

