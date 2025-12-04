Cartas de lectores | Sin educación el desarrollo es un mito

La educación de nuestros niños es una gran inversión que permanece junto a ellos toda la vida

La educación que reciben la mayoría de los jóvenes en el Ecuador deja mucho que desear. Debemos mejorarla para formar más empresarios que exploren y participen en todas las posibilidades productivas que tiene nuestro país, solo así podemos desarrollar nuestro país.

Si hacemos un ligero análisis nos daremos cuenta rápidamente de que no estamos educando como se debe a todos nuestros niños y que esto es algo por lo que muy pocos se preocupan.

La educación de nuestros niños es una gran inversión que permanece junto a ellos toda la vida. Es la mejor forma de desarrollar emprendedores. Y no es solo un problema de recursos, es pensar en igualdad, en equidad, en compartir; es esfuerzo y dedicación.

Dejar en abandono la educación fiscal en nuestro país es el peor error que nuestra sociedad ha cometido.

Según el Ministerio de Educación tenemos unos 4’202.000 estudiantes, de los cuales 1’069.000 se educan en escuelas y colegios en los que obtienen una buena educación, 3’133.000 no tienen la oportunidad de una educación que les permita presentarse de cara al futuro, listos para competir en un mundo tan cambiante como el actual.

¡Únete a Sambo Educa! Solamente una sociedad educada nos conducirá al desarrollo y el lograrlo es algo que nos concierne a todos.

Debemos ofrecer, a través de la educación, igualdad de oportunidades para todos nuestros niños. Que junto a sus padres y maestros logren identificar y desarrollar sus mejores aptitudes, para que cuando terminen sus años de estudio tengan el conocimiento necesario para enfrentar el desafío de emprender. Solo entonces, con nuestros jóvenes suficientemente preparados, podremos saborear el tan ansiado desarrollo.

Los invito a que juntos tomemos la decisión de desarrollar el país, lo cual empieza con la educación.

Enrique Gómez G.