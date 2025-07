Cartas de lectores | Sigue pendiente la devolución del IVA

Desde 2021 los usuarios han solicitado la devolución del IVA de manera presencial en las oficinas del SRI o a través de la plataforma de esa entidad tributaria, formándose grandes filas y ampliando los retrasos de los pagos de los montos. La otra forma es descargar la solicitud con el código QR desde la página oficial del SRI, pero la mayoría de personas de tercera edad o con discapacidad no saben manejar el sistema. Hoy hay retraso de cuatro a seis meses, lo que desencadena reclamos permanentes y justos. El SRI reconoce la demora por haber más beneficiarios. Perdonen señores del SRI: no nos van a regalar nada; las instituciones comerciales cobran el IVA y toca devolver, no es una dádiva o bono. Si quieren llevarse ese dinero porque les hace falta, entonces deroguen la ley. El SRI tiene que considerar que los jubilados reciben pensiones, entre $225 y $450, al mes, insuficientes para cubrir gastos de salud, alimentación, vivienda, etc. Según estadísticas de la misma institución, en estos últimos seis meses, ha recaudado $ 5.311 millones que pertenecen, por ley, a personas de la tercera edad y con discapacidad. ¿Por qué no devolver, sabiendo la falta que hace para muchas personas y que el año pasado estos grupos prioritarios perdieron la devolución del IVA? El mismo SRI indicó que los productos en los que es posible hacer devolución del IVA son alimentos, medicina, vestimenta, vivienda y educación. Ojalá, estas observaciones tengan eco en los responsables de estas anomalías y se traten con urgencia.

Robespierre Rivas Ronquillo