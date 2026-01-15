Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¿Por qué se rinde homenaje al expresidente Borja?

Hoy se reconoce la importancia de su vida, lamentando que los políticos actuales difícilmente igualarán su relevancia

Rodrigo Borja será recordado por las tesis que defendió, la pulcritud en decisiones, honorabilidad en actuaciones y capacidad de aceptar con hidalguía a los demás, aunque estuviesen equivocados. Esto le ganó el respeto de todos. Hoy se reconoce la importancia de su vida, lamentando que los políticos actuales difícilmente igualarán su relevancia. Junto a sus virtudes, destacan principios que guiaron la socialdemocracia que defendió: la unión inseparable entre libertad y justicia, apoyada en partidos fuertes para fortalecer la democracia. Buscar una sociedad económicamente justa, respetando los derechos humanos de todos y estableciendo un socialismo donde el sector privado tiene importancia. Reconocer que no hay libertad sin justicia social, promoviendo un desarrollo equitativo entre zonas del país para evitar migración interna. Crear políticas para pagar la deuda social sin descuidar obligaciones externas, respetando las prioridades del país. Estos fueron los postulados de su gobierno, que respetó y cumplió, actuando con independencia partidista al elegir colaboradores, lo que en ocasiones molestó a la Izquierda Democrática.

Iván Escobar Cisneros

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  2. Caso Progen: Astrobryxa se distancia de demanda planteada por Celec en Estados Unidos

  3. ADN llega con cautela al posible juicio a Godoy; RC apuesta por avanzar al Pleno

  4. Editorial | Realidad mata relato

  5. Fernando Insúa Romero | Ecuador, mirando al cielo

LO MÁS VISTO

  1. Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

  2. Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

  3. Vecinos denuncian ocupación indebida del espacio público en Cumbayá

  4. La Reina del Flow 3 llega a Netflix: Los detalles del estrena de la popular serie

  5. Aguiñaga rompe pacto con Cañizares para nuevo acceso a Guayaquil por Daule