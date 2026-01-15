Cartas de lectores | ¿Por qué se rinde homenaje al expresidente Borja?

Rodrigo Borja será recordado por las tesis que defendió, la pulcritud en decisiones, honorabilidad en actuaciones y capacidad de aceptar con hidalguía a los demás, aunque estuviesen equivocados. Esto le ganó el respeto de todos. Hoy se reconoce la importancia de su vida, lamentando que los políticos actuales difícilmente igualarán su relevancia. Junto a sus virtudes, destacan principios que guiaron la socialdemocracia que defendió: la unión inseparable entre libertad y justicia, apoyada en partidos fuertes para fortalecer la democracia. Buscar una sociedad económicamente justa, respetando los derechos humanos de todos y estableciendo un socialismo donde el sector privado tiene importancia. Reconocer que no hay libertad sin justicia social, promoviendo un desarrollo equitativo entre zonas del país para evitar migración interna. Crear políticas para pagar la deuda social sin descuidar obligaciones externas, respetando las prioridades del país. Estos fueron los postulados de su gobierno, que respetó y cumplió, actuando con independencia partidista al elegir colaboradores, lo que en ocasiones molestó a la Izquierda Democrática.

Iván Escobar Cisneros