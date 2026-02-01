Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Sangrienta contradicción de Trump

De ahí que el nuevo presidente tenga el gravísimo deber de parar y reparar en lo posible esa enorme tragedia

Donald Trump acierta al decir que la guerra de Rusia contra Ucrania es “la guerra de Biden”, porque cuando Putin fracasó en su invasión relámpago y Zelenski también en prepararse contra ella, ambos buscaron un armisticio, que Biden rompió, para combatir a Rusia con sangre ucraniana.

De ahí que el nuevo presidente tenga el gravísimo deber de parar y reparar en lo posible esa enorme tragedia, de la que es tan culpable su país; pero lo que hace Donald Trump, -“no tenemos nada que ver con eso”- es, y presumiendo de pacificador, fomentar guerras en otros países.

Martín Sagrera

