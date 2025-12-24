Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Propuestas ciudadanas, ¡que no se olviden!

No debemos dejar en letra muerta estas ideas que fueron entregadas a las autoridades nacionales y provinciales

Diario EXPRESO lanzó este año la iniciativa cívica que recabó propuestas ciudadanas para mejorar los males que aquejan al país.

Se recibieron más de 200 propuestas de todos los rincones del Ecuador, de ciudadanos preocupados por su nación.

Durante un tiempo EXPRESO abordó y publicó en sus ediciones diarias estas propuestas de la ciudadanía.

No debemos dejar en letra muerta estas ideas que fueron entregadas a las autoridades nacionales y provinciales.

EXPRESO debería seguir difundiéndolas a diario, para que lleguen a los oídos de los decisores gubernamentales, quienes pueden hacerlas realidad, por el bien del país y de todos.

Que sigan navegando en tinta fresca estas propuestas ciudadanas, porque como bien escribió el editor general de este rotativo, Alfonso Albán: “Los grandes cambios comienzan con una idea”. ¡Qué así sea!

Pablo Virgili Benítez

