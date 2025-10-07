Cartas de lectores: Presupuesto de seguridad

En espera de su análisis para que lo conozca el país

El Presupuesto General del Estado contempla actualmente una asignación especial por el incremento del IVA en 3 % para colaborar en materia de seguridad.

Con esta premisa es importante conocer en un análisis pormenorizado, solicitando al Ministerio de Finanzas, cuáles son las partidas o rubros en los que se ha invertido tan importante cantidad de dinero desde el inicio del incremento hasta la presente fecha.

En espera de un especial en su sección de Economía, que presente datos que informen al país en qué se ha invertido el dinero de los ecuatorianos.

¿En tanques?, ¿ en chalecos?, ¿en helicopteros?,

¿En sistemas tecnológicos?, ¿en cursos?

¿En radares?, ¿en armamento?, ¿en camionetas?

En espera de su análisis para que lo conozca el país.

Moshe Gómez Pico