Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Presupuesto de seguridad

En espera de su análisis para que lo conozca el país

El Presupuesto General del Estado contempla actualmente una asignación especial por el incremento del IVA en 3 % para colaborar en materia de seguridad.

Con esta premisa es importante conocer en un análisis pormenorizado, solicitando al Ministerio de Finanzas, cuáles son las partidas o rubros en los que se ha invertido tan importante cantidad de dinero desde el inicio del incremento hasta la presente fecha.

En espera de un especial en su sección de Economía, que presente datos que informen al país en qué se ha invertido el dinero de los ecuatorianos.

¿En tanques?, ¿ en chalecos?, ¿en helicopteros?, 

¿En sistemas tecnológicos?, ¿en cursos?

¿En radares?, ¿en armamento?, ¿en camionetas?

En espera de su análisis para que lo conozca el país.

Moshe Gómez Pico

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: El silencio no puede ser respuesta oficial

  2. Rosa Torres Gorostiza | Un fiscal bajo sospecha

  3. Juan Carlos Holguín | ¿Es la minería ilegal la que apuesta por las apuestas?

  4. Diana Acosta-Feldman | El club de los amargados

  5. Rafael Oyarte | Derecho racial

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  3. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  4. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos