Cartas de lectores | Presidente Noboa, seguimos esperando respuesta

Los ecuatorianos nos encontramos desolados, por la violencia e injusticia que vive el país actualmente y ante la corrupción reinante y generalizada en casi todas las instituciones del país.

Votamos por usted, por la esperanza que nos dio con sus discursos ejemplarizadores pero sigue pasando el tiempo y su accionar se siente muy lento y hasta dudoso; parecería que a cada rato se equivoca, es un “borre y va de nuevo”.

Las explosiones y balas se escuchan a diario, nos sentimos desprotegidos, no hallamos asidero alguno y los “estados de excepción”, decretados por usted, no están funcionando.

Yo quisiera estar equivocada, pero usted es la cabeza y debe actuar como un verdadero estadista. Viene de una familia que ha luchado por décadas y nunca dio marcha atrás, no los defraude ni a ellos ni a los ecuatorianos, que seguimos confiando en usted, pero la paciencia tiene límites y le comienzan a pasar factura. Los ecuatorianos tenemos pánico, nuestro futuro se está diluyendo, pero solo usted tiene la llave maestra para cerrar la puerta de la desgracia que nos lacera; actúe con más eficiencia y dinamismo.

A su lado tiene personas valiosas, equilibradas y con experiencia, déjese guiar por ellas y no por los improvisados, que siempre hacen su aparición o por los oportunistas que han pertenecido a otros partidos políticos y “dizque está arrepentidos y se apartan de sus filas, para ahora si actuar con patriotismo”. No crea cuento y nunca les crea a ellos.

Su juventud, buen ejemplo recibido de sus familiares, son una garantía para triunfar, ¿qué lo detiene? Los dueños de la mentira y de la maldad, ya lo pusieron en una balanza para sopesar sus buenas y malas acciones y no deje que se incline a la izquierda; nunca pacte con la izquierda sino con la derecha pero si está acorde a los principios de justicia y equidad, basados en el amor por las familias y por la patria.

Cierre la puerta de la ignorancia y actúe. No permita que su imagen se devalúe, que lo vean igual o parecido a los traidores de la patria; esto nos duele en el alma, porque sabemos que usted es una persona noble, con decisiones sabias, pero no sabemos que le está pasando ahora.

¡Por qué tanta duda y tanta calma? El tiempo apremia, pronto iremos a las urnas y usted tiene que triunfar.

Myrna Jurado de Cobo