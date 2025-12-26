Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Platero y yo y el ejemplo de lo esencial

Es un viaje literario que nos invita a reflexionar sobre la pureza, la sencillez y la belleza de los pequeños momentos

La Navidad tiene el poder de hacernos mirar atrás, recordar lo vivido y conectar con lo más profundo de nosotros mismos. Platero y yo, la obra de Juan Ramón Jiménez, es un viaje literario que nos invita a reflexionar sobre la pureza, la sencillez y la belleza de los pequeños momentos. El burro Platero, símbolo de ternura y humildad, se convierte en el compañero ideal para vivir las fiestas navideñas. En un mundo acelerado, donde las luces parecen opacar lo esencial, su figura nos recuerda que lo más valioso está en lo simple y cercano. Imaginemos un paisaje nevado donde Platero camina lento. Al igual que en la obra, la Navidad es un momento para detenerse, respirar y disfrutar de una serenidad que a veces cuesta encontrar. Pequeños gestos, como un abrazo o el sonido de las campanas, hacen única esta época. El contraste entre el bullicio de las fiestas y la calma de Platero nos lleva a preguntarnos por qué no saborear cada instante. La Navidad es una oportunidad para reconectar con lo que realmente importa. Los momentos compartidos con seres queridos son ese ‘oro invisible’ que Platero representa. En su humildad encontramos un ejemplo de cómo lo esencial no necesita grandes gestos: un paseo, una charla o el silencio compartido pueden ser los mejores regalos. Así, Platero y yo convierte la Navidad en una metáfora de lo que somos y anhelamos: un regreso a lo esencial, al amor y a la compañía. El verdadero regalo no siempre es material, sino estar presentes y escuchar con el corazón, buscando la belleza en lo sencillo.

Roberto Camana Fiallos

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Hidalgo: “El costo de la bioseguridad está incluido en el precio de la fruta”

  2. Una Guayaquil ‘instagrameable’ que no resuelve lo complejo

  3. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  4. ¿Navidad como trampolín electoral? Partidos ya se perfilan para el 2027

  5. Solano: “Un 90 % de bananeros de El Oro a la deriva frente al R4T”

LO MÁS VISTO

  1. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

  2. Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

  3. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

  4. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  5. Extensión de Primera Línea del Metro conectará El Labrador y La Ofelia