Cartas de lectores | ¿Otro dique permeable en el río Coca?

El Gobierno de Ecuador, a través de Celec EP, anunció la construcción de un segundo dique permeable en el río Coca para frenar la erosión regresiva que amenaza la captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, CCS. La obra iniciaría en febrero de 2026, cuando el primer dique seco o permeable -previsto para enero de 2026- ya debería estar concluido. Sin embargo, solo se conocen detalles superficiales de este, por lo que es necesario que Celec socialice las características técnicas del segundo dique, especialmente ahora que el río Coca muestra una condición de equilibrio dinámico que vuelve más manejables los procesos erosivos durante épocas de altas descargas.

Según información oficial, la erosión regresiva se ubica a 3,2 km aguas abajo de la captación, con profundidades entre 1 y 4 m. En julio, durante la temporada de lluvias, el caudal osciló entre 1.000 y 3.000 m³/s, lo que confirma la estabilidad dinámica del río, que ha definido una pendiente de equilibrio con procesos alternados de agradación y erosión según la época. Cabe recordar que este proceso tuvo un fuerte avance en los dos primeros años, tras el colapso de la cascada de San Rafael, CSR; pero en los últimos tres años ha mostrado menor agresividad.

Aunque el colapso de la CSR generó una erosión de gran complejidad, la situación se ha vuelto más controlable, por lo que resulta oportuno transparentar los detalles del nuevo dique. Este es un momento adecuado para actuar con mayor criterio, sin descuidar la necesidad de proteger la captación, no ya por la erosión regresiva, sino por la sobrecarga de sedimentos, y vigilando la improbabilidad -aunque no imposibilidad- de un taponamiento de la descarga de la central.

No es transparente que Celec mantenga hermetismo sobre las obras para controlar la erosión, pues ello genera especulaciones que afectan el manejo técnico de un fenómeno de importancia nacional y mundial. Su solución requiere tanto del asesoramiento internacional como de la participación local, no solo para aportar en el proceso, sino para apropiarse del conocimiento derivado de este evento inusual.

Si no se toman las medidas técnicas correctas, corremos el riesgo de desperdiciar recursos económicos esenciales para resolver otros problemas urgentes.

Jacinto Rivero Solórzano