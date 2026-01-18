Cartas de lectores | Otra aberración judicial

Los ‘términos’ establecidos en la ley para resolver y despachar los escritos judiciales son los máximos para hacer efectivos los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva y de la celeridad de la justicia. Los términos no están señalados en las leyes para que necesariamente en su último día se despachen, se atiendan las peticiones o se resuelvan los asuntos en cuestión, sino para establecer el plazo máximo dentro del cual debe cumplirse con alguna actuación, generalmente procesal.

Y esto dice relación directa, lo que es fácilmente verificable en el E-SATJE, con el despacho de unas causas comparadas con otras que, evidentemente, se tramitan y aun siendo mas complejas avanzan con mayor celeridad que las primeras. ¿Cuál podría ser la razón para que todo esto ocurra? Solo el trato desigual.

Esto es una de las importantes manifestaciones del principio de igualdad ante la ley que, obviamente nunca se cumple, pues basta leer la carátula de los expedientes de los juicios para saber de antemano cuáles se tramitan más rápido y aun más, cuál será la parte ganadora.

En principio no habría explicación suficiente, más allá de sospechas fundadas o no y de situaciones jurídicas pendientes que tienen previstas sanciones por parte del órgano de gobierno y administración del sistema judicial, esto es el Consejo de la Judicatura, en otras partes denominado Consejo de la Magistratura; que en Ecuador fue creado por la reforma constitucional de la Constitución Política de la República, Codificada en 1993 que, desde esa época en algo más de 30 años no ha logrado ni la eficiencia ni la celeridad de un sistema judicial tan deteriorado, que llega al punto de ser el de mayor desconfianza y crítica ciudadana.

Baste al efecto ver la prensa, dando un mínimo de atención al tema.

Juan Falconi Puig