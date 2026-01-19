Cartas de lectores | Nepotismo
Existe una propuesta de reforma para tipificar el nepotismo como infracción administrativa
El nepotismo ha sido una práctica histórica vinculada al ejercicio del poder. Funcionarios públicos han favorecido a familiares con cargos, privilegios, créditos o contratos, permitiéndoles acumular beneficios económicos.
En Ecuador, el nepotismo está expresamente prohibido por la Constitución (art. 230, numeral 2) y por diversas leyes, que impiden que familiares de funcionarios públicos ocupen cargos o contraten con el Estado. Para definir quiénes son considerados familiares, se recurre al Código Civil y a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Asimismo, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) prohíbe el nepotismo, establece responsabilidades y sanciones, y restringe nombramientos cuando existan parentescos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la Contraloría General del Estado. Finalmente, existe una propuesta de reforma para tipificar el nepotismo como infracción administrativa sancionada con destitución inmediata e incluso como delito; sin embargo, dicha reforma aún no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional.
Enrique Estarellas Velásquez