Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Nepotismo

Existe una propuesta de reforma para tipificar el nepotismo como infracción administrativa

El nepotismo ha sido una práctica histórica vinculada al ejercicio del poder. Funcionarios públicos han favorecido a familiares con cargos, privilegios, créditos o contratos, permitiéndoles acumular beneficios económicos.

En Ecuador, el nepotismo está expresamente prohibido por la Constitución (art. 230, numeral 2) y por diversas leyes, que impiden que familiares de funcionarios públicos ocupen cargos o contraten con el Estado. Para definir quiénes son considerados familiares, se recurre al Código Civil y a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Asimismo, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) prohíbe el nepotismo, establece responsabilidades y sanciones, y restringe nombramientos cuando existan parentescos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la Contraloría General del Estado. Finalmente, existe una propuesta de reforma para tipificar el nepotismo como infracción administrativa sancionada con destitución inmediata e incluso como delito; sin embargo, dicha reforma aún no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional.

Enrique Estarellas Velásquez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Sociedad indefensa por falta de probidad

  2. Beatriz Bencomo | 30 segundos

  3. Benn Steil | El nuevo viejo orden mundial de Trump

  4. Modesto Apolo | Crimen organizado y ciudadelas exclusivas

  5. Joaquín Hernández | Repensando la universidad

LO MÁS VISTO

  1. Fallece María Belén Loor, reconocida periodista ecuatoriana

  2. Alineaciones y dónde ver EN VIVO Senegal vs Marruecos por Copa Africana de Naciones

  3. La lucha contra el narco es una farsa| Por Roberto Aguilar

  4. Puentes que unen a Guayaquil con Samborondón y Daule alertan prohibición de camiones

  5. El IESS y sus alternativas: ¿qué opciones tienen los ecuatorianos en el exterior?