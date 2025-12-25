Cartas de lectores | Navidad es celebrar el nacimiento del Niño Jesús

La Navidad celebra el nacimiento de Jesús, y en mi club, el Tenis del Centro, lo festejaron con villancicos. La directora de arte presentó el lunes 16 el programa navideño entre coros y amigos, Navidad 2025, dirigiéndose con palabras emotivas a los asistentes en el último programa del año.

El evento se inició con el coro Escoral, dirigido por Wisloidys Escobar y Fabián González, que interpretó Hambarilake, Al mundo paz, Alegría por doquier y Niño lindo.

Participó también la Coral Adventista de Guayaquil, dirigida por Fabricio Avelino Rodríguez, con Dios nos bendecirá, Tamborilero y un ‘medley’ de Pequeña aldea de Belén y Santa la noche.

El coro de la Universidad Católica, bajo la dirección de Alex Mora, interpretó Ay sí, ay no, La primera Navidad y Betelehemu.

El coro Guayaquil Tenis Club, dirigido por Fabricio Avelino y acompañado al piano por Daniel Terraces, cantó Entre pajas y el heno, Campana sobre campana y Feliz Navidad. Todos los coros se unieron en Noche de paz.

El salón destacó por su comodidad, arquitectura y decoración navideña con globos rojos y verdes. Al final, Laura Villanueva ofreció chocolate y pan de pascuas a los asistentes.

Al ingresar al club, un nacimiento rústico recordaba la espera del Niño Jesús.

Se ha olvidado el verdadero sentido de la Navidad: no es Papá Noel, sino alegría y esperanza en Dios. Navidad es fe, amor, perdón y encuentro. Jesús es Navidad.

Laura Esther Gómez Serrano