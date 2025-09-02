Cartas de lectores: Multa por estacionar en lugar no permitido

La entidad que emite las notificaciones tiene la palabra

El día 20 de agosto de 2025 un familiar fue sancionado con el 10 por ciento del salario básico unificado.

En la citación consta que si el pago se realizase dentro de los veinte días posteriores a la emisión de la multa, pagaría solamente el 50 por ciento del valor.

Fue a cancelar la multa en uno de los bancos autorizados por la Comisión de Tránsito del Ecuador -CTE- , pero la notificación de infracción de tránsito no aparece en el sistema, a pesar de haber transcurrido once días.

Sin ánimo de prejuzgar, pregunto a la CTE: ¿por qué tanta demora en subir al sistema la tal notificación?

¿Será que la harán constar en el sistema después de transcurridos los veinte días de su emisión, en cuyo caso el ‘beneficio’ del descuento es puro cuento?

La entidad que emite las notificaciones tiene la palabra.

Ángel Campoverde Giler