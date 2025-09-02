Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Multa por estacionar en lugar no permitido

La entidad que emite las notificaciones tiene la palabra

El día 20 de agosto de 2025 un familiar fue sancionado con el 10 por ciento del salario básico unificado.

En la citación consta que si el pago se realizase dentro de los veinte días posteriores a la emisión de la multa, pagaría solamente el 50 por ciento del valor.

Fue a cancelar la multa en uno de los bancos autorizados por la Comisión de Tránsito del Ecuador -CTE- , pero la notificación de infracción de tránsito no aparece en el sistema, a pesar de haber transcurrido once días.

Sin ánimo de prejuzgar, pregunto a la CTE: ¿por qué tanta demora en subir al sistema la tal notificación?

¿Será que la harán constar en el sistema después de transcurridos los veinte días de su emisión, en cuyo caso el ‘beneficio’ del descuento es puro cuento?

La entidad que emite las notificaciones tiene la palabra.

Ángel Campoverde Giler

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Coherencia en el discurso

  2. Juan Carlos Holguín | Lo absurdo de volar entre Quito y Guayaquil

  3. Diana Acosta-Feldman | Cuna de líderes

  4. Rafael Oyarte | Economía y seguridad

  5. Paul E. Palacios | La misión de la prensa

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  3. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  4. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

  5. Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez

Te recomendamos