Cartas de lectores | Millones de segundos de buen amor

A mi difunta esposa no le gustaba mucho que yo recordara fechas del calendario. Le decía: “hoy son dos años de conocernos, o 10 de tal cosa”. No le faltaba romanticismo, pero pensaba que era como vivir en el pasado. Tal vez tenía razón. Ella siempre miraba hacia adelante para estar lista para lo que el mañana trajera. La primera vez que le dije “hoy son 2’592.000 segundos que estamos juntos”, se sorprendió muchísimo. (No existía Internet y lo calculé mentalmente). ¡¿De qué hablas?! , me dijo entre sonrisas. También sonreí y le dije “hoy cumplimos un mes de enamorados”. Y así empecé con mis cálculos mentales y estadísticos para conmemorar fechas importantes de nuestra unión. Pero los fríos números los combinaba con mi espíritu sentimental y así fueron transcurriendo cientos de millones de segundos, que si uso la calculadora del celular me sale ‘E’ (error). Es que ni siquiera la calculadora científica más avanzada puede sumar los miles de momentos maravillosos que una pareja puede acumular a lo largo de toda una vida. Porque es inconmensurable e intangible el amor a alguien, a hijos y a nietos. No se puede expresar en números. Como tampoco se puede expresar el vacío que deja la persona amada cuando ya no está. . Estoy contando los segundos que me quedan para que nos volvamos a encontrar y “poder decirte cuántos estuve sin ti”. ¡De aquí al infinito, con amor! Al año de tu partida (Alexandra Poppe -03/12/2024)

Roberto Montalván Morla