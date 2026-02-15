Cartas de lectores | Milei contra Sudamérica

Los canallescos insultos racistas del presidente argentino Javier Milei al pueblo colombiano tienen un origen evidente

Soy español, tengo también nacionalidad argentina y fui profesor en universidades colombianas.

Los canallescos insultos racistas del presidente argentino Javier Milei al pueblo colombiano tienen un origen evidente: su desesperado intento de desviar la atención de la huelga general que fue convocada el 24 de enero en Argentina contra la insensata política de ese lacayo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

No conseguirá engañarnos: nuestros pueblos, unidos, derrotarán a quienes, traicionando su confianza, han degenerado hasta convertirse en dictadores decimonónicos.

Martín Sagrera Capdevila