Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Milei contra Sudamérica

Los canallescos insultos racistas del presidente argentino Javier Milei al pueblo colombiano tienen un origen evidente

Soy español, tengo también nacionalidad argentina y fui profesor en universidades colombianas.

Los canallescos insultos racistas del presidente argentino Javier Milei al pueblo colombiano tienen un origen evidente: su desesperado intento de desviar la atención de la huelga general que fue convocada el 24 de enero en Argentina contra la insensata política de ese lacayo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

No conseguirá engañarnos: nuestros pueblos, unidos, derrotarán a quienes, traicionando su confianza, han degenerado hasta convertirse en dictadores decimonónicos.

Martín Sagrera Capdevila

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Puede corromperse la inteligencia artificial? Experimento fracasa y abre debate

  2. Gaitán Villavicencio | Autoritarismo y poder

  3. Fausto Ortiz | La montaña rusa del petróleo

  4. Jaime Izurieta | Juez y parte

  5. Martin Pallares | ¿Y los otros audios?

LO MÁS VISTO

  1. Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet

  2. Contraloría ordena control por marcha de Aquiles Álvarez

  3. El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta causa penal por peculado

  4. Municipio de Guayaquil dedica vía en Urdenor a líder de Turquía: ¿quién fue Atatürk?

  5. Noboa en Guayaquil: ¿Por qué "hacer base" no es un traslado de sede oficial?