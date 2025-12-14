Cartas de lectores | Milagro no progresa por los malos políticos

Muchas personas, por vía telefónica y otras que me han visitado en mi domicilio, están muy preocupadas porque nuestra ciudad no progresa por culpa de pésimos políticos. Dan envidia cantones vecinos, con menos tiempo de cantonización. Por ejemplo, antes la Comisión de Tránsito tenía su propia cárcel para castigar a sus infractores. Actualmente, no existe. Un amigo taxista me informó que no cometió ninguna infracción, sino que el motociclista que venía a gran velocidad lo chocó. Como siempre, el del auto es el culpable: lo mandaron a la cárcel a Guayaquil. En la celda, los internos le quitaron toda la ropa. Un guardia que le dio una pantaloneta le permitió comunicarse con sus familiares. Hay bastantes casos similares a lo denunciado. Por ello se solicita que se abra la cárcel en nuestra ciudad.

Lo mismo pasa con la Policía, que tenía su propia cárcel para los pequeños infractores. Me expuso un médico que tenía al día sus abonos, pero su ex no sé qué presentó. Hasta arreglarlo lo detuvieron y lo mandaron a la penitenciaría. Los presos casi lo violan.

Por todo lo expuesto, Milagro solicita que el actual asambleísta Cevallos, que está con el Gobierno, haga las gestiones pertinentes para que se abran las cárceles para infracciones menores y no manden a los milagreños a la Penitenciaría de Guayaquil. Hay que atender al pueblo, para ello fueron elegidos con nuestros votos.

Gualberto Arias Bonilla