Cartas de lectores | La Navidad y su significado

Navidad, fiesta genuina de fe, comprensión y amor… ¡Cantemos con entusiasmo… que ha nacido el Salvador!

Me han dicho que un veinte y cuatro, el Niño Jesús nació, en un pesebre de pajas y su madre, ¡lo acunó! Ese infante que nos trajo generosas bendiciones y así, de amor y alegría, inundó los corazones.

Aquel que ofrendó su vida por lograr la redención de la gente que hoy en día, le paga con la traición. El que con sangre marcó los anales de la historia y su nombre se imprimió, por siempre, en nuestra memoria.

Ese ser angelical… ¡Aquel por el cual yo existo!, tan sublime y tan real, que se llama Jesucristo.

Por eso cada diciembre celebramos Navidad, canto de luz y esperanza de toda la humanidad.

Quisiera, ¡oh, Niño!, que el día feliz de tu advenimiento suprimas con tu bondad el dolor y el sufrimiento, saturando de optimismo e ilusión los corazones para, ensalzando tu nombre, entonar bellas canciones.

Fabiola Carrera Alemán