Cartas de lectores | La importancia de EE.UU. para Israel

Trump movió fichas clave: firmó un acuerdo de armamento con Arabia Saudita

Trump ha impulsado condiciones que, según sus aliados, podrían abrir una nueva etapa de paz en Medio Oriente. Su apuesta se centra en integración económica y conexión de infraestructuras, con la expectativa de ampliar los Acuerdos de Abraham, que normalizaron relaciones entre Israel y cuatro países árabes. Trump movió fichas clave: firmó un acuerdo de armamento con Arabia Saudita, cerró un pacto de seguridad con Catar y dejó entrever que podría levantar la restricción para la venta de aviones F-35 a Turquía. Egipto ve con interés obtener contratos en la reconstrucción de Gaza. Incluso logró acercar a Siria a la órbita estadounidense, mientras firmas turcas y norteamericanas se preparan para aprovechar el proceso. Mas el punto central es la relación con Netanyahu. El primer ministro israelí depende de su respaldo, y hasta envió una carta al presidente de Israel pidiendo indulto para Netanyahu, procesado por corrupción. La viabilidad de un Estado palestino sigue incierta.

Graciela Carpio

