Cartas de lectores | La importancia de EE.UU. para Israel

Trump ha impulsado condiciones que, según sus aliados, podrían abrir una nueva etapa de paz en Medio Oriente. Su apuesta se centra en integración económica y conexión de infraestructuras, con la expectativa de ampliar los Acuerdos de Abraham, que normalizaron relaciones entre Israel y cuatro países árabes. Trump movió fichas clave: firmó un acuerdo de armamento con Arabia Saudita, cerró un pacto de seguridad con Catar y dejó entrever que podría levantar la restricción para la venta de aviones F-35 a Turquía. Egipto ve con interés obtener contratos en la reconstrucción de Gaza. Incluso logró acercar a Siria a la órbita estadounidense, mientras firmas turcas y norteamericanas se preparan para aprovechar el proceso. Mas el punto central es la relación con Netanyahu. El primer ministro israelí depende de su respaldo, y hasta envió una carta al presidente de Israel pidiendo indulto para Netanyahu, procesado por corrupción. La viabilidad de un Estado palestino sigue incierta.

Graciela Carpio