Cartas de lectores | Inversiones, ¡ya!

El Gobierno desea aprovechar la mayoría legislativa con la que cuenta para aprobar proyectos de leyes económicas urgentes, a fin de avanzar en la agenda necesaria para lograr cambios y transformaciones profundas en áreas estratégicas. Uno de los dos proyectos de ley económico urgentes recientemente presentados plantea la redefinición de las reglas para la participación privada en sectores clave como la energía y la minería.

En el ámbito energético es decisorio atraer inversiones que garanticen la generación eléctrica, reduzcan la dependencia de Colombia, diversifiquen el portafolio energético y disminuyan el déficit cercano a los 900 megavatios, abriendo el sector a la inversión privada para enfrentar la crisis estructural, sin que ello implique dejar de lado al Estado. Se plantean escenarios bajo los cuales se efectuará la delegación de proyectos energéticos, de forma excepcional, cumpliendo la Constitución y brindando mayores certezas a empresas privadas, estatales, extranjeras o de la economía popular y solidaria mediante procesos públicos, manteniendo el Estado la rectoría, planificación, regulación y control, sin transferir la titularidad del servicio público.

La propuesta establece un esquema para financiar, construir, operar y mantener nuevos proyectos de generación eléctrica hasta por 30 años. Asimismo, el Ministerio de Energía fijará anualmente un límite máximo de megavatios delegables, respaldado por estudios técnicos, económicos y jurídicos. También se impulsa la autogeneración, incentivando a empresas privadas a operar sus propias redes y permitir que sus excedentes alimenten el sistema nacional.

Otro aspecto relevante es la minería, que en los últimos años ha alcanzado niveles importantes de exportación, ubicándose entre los principales productos no petroleros y generando desarrollo en las provincias donde opera.

Si entraran en vigencia todos los proyectos mineros en cartera, podría producirse un ‘boom’ igual o mayor al petrolero de hace casi 20 años. La reforma busca reducir barreras administrativas y sustituir la licencia ambiental por autorizaciones diferenciadas por fases, agilizando las inversiones. Estas reformas son clave para atraer mayor inversión extranjera y sentar bases sólidas para el desarrollo económico del país.

Jorge Calderón Salazar